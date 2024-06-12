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        Muş'ta öğretmen adayları, matematiği sevdirmek için tasarladıkları materyalleri öğrencilere tanıttı

        Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim gören öğretmen adayları, matematiği sevdirmek amacıyla tasarladıkları materyalleri gittikleri okullarda öğrencilere tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:47
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        Muş'ta öğretmen adayları, matematiği sevdirmek için tasarladıkları materyalleri öğrencilere tanıttı
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        Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim gören öğretmen adayları, matematiği sevdirmek amacıyla tasarladıkları materyalleri gittikleri okullarda öğrencilere tanıttı.

        Kentteki birçok okula giden üniversite öğrencileri, bir araya geldikleri çocuklara yönelik etkinlik düzenledi, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

        Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Cumhur, gazetecilere, öğretmen adaylarıyla tasarladıkları materyallerle çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Öğrencileri hazırlanan materyallerle buluşturduklarını ifade eden Cumhur, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler bu materyalleri kullanarak esasında matematiğin birkaç alt konularında ne kadar işe yaradığını gördüler. Burada amacımız neyin nereden geldiğini daha iyi görebilmelerini sağlamak oldu. Öğrencilerin ilgi gösterdiğini gördük. Kullanışlı olması bakımından işe yaradığını tespit ettiğimiz için ilerleyen zamanlarda bu çalışmaları devam ettirmek istiyoruz."

        Üniversite öğrencilerinden Ümmü Gülsüm Eray, tasarladıkları materyallerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini gördüklerini belirtti.

        Materyal atölyesinde yaptıkları çalışmaları öğrencilere sunduklarını ifade eden Eray, "Çok güzel geri dönüşler aldık. Öğrenciler, materyaller sayesinde matematiği eğlenerek öğrendiklerini belirttiler. Bu durum bizi çok mutlu etti çünkü emeklerimizin karşılığını aldık." dedi.

        İlkokul Öğrencilerden Sudenaz Demirelli ise "Abilerimiz ve ablalarımız çeşitli materyallerle bizim için etkinlik düzenledi. Bu materyallerle bize matematiği sevdirdiler. Matematiği daha kolay ve eğlenceli bir şekilde nasıl yapabileceğimizi gösterdiler. Matematiği öğrenirken aynı zamanda çok eğlendik." diye konuştu.

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