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        Bulanık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 19:18 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:18
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        Bulanık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
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        MUŞ(AA) - Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

        Okulun toplantı salonundaki programda konuşan Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kent genelinde 3 bine yakın öğrencinin mezun olacağını söyledi.

        Bulanık ilçesinde de yüze yakın öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını belirten Alican, şunları kaydetti:

        "Bu öğrencilerimiz, Türkiye'nin dört bir tarafında hem Muş'u hem de Muş Alparslan Üniversitesinin tanıtımını yapacaklar. Muş Alparslan Üniversitesi artık Türkiye'nin sayılı üniversitelerden biri oldu. Buradan çıktığınız zaman şunu hiçbir zaman unutmayın, eğer bir insan kendini kurtaramazsa, başkasını kurtaramaz. Onun için amacımızın, hedefimizin kendimizi kurtarmaya yönelik olması lazım. İnsanlarla iyi diyalog kurun. Lütfen kendinize güvenin, çalışın. İnsanın hayatı her zaman deneyimlerden geçer. Kendinize değer verin. Her insan kendisinden sorumludur. Kendisinin geleceğini inşa eden insan herşeyi başaran insandır. Buradan mezun olacak tüm öğrencilerime başarılar diyorum."

        Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca ise "Bugün burada aldığınız diplomalar, sizlerin emeklerinizin ve çalışmalarınızın birer nişanıdır ancak unutmayın ki gerçek başarı, bu diplomaları en iyi şekilde değerlendirmekle, öğrendiklerinizi hayata geçirerek topluma faydalı bireyler olmakla sağlanır. Yeni hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun." dedi.

        Okulu birincilikle bitiren Betül Eser de destekleri ve emeklerinden dolayı ailesi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.

        Törene Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğullar, Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, kurum amirleri, öğretim görevlisi ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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