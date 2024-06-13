Malazgirt'te öğrenciler projelerini sergiledi

Sergiyi gezen Bayram, Ocak ve katılımcılar, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı projeleri inceledi, bilgi aldı.

Serginin açılışını Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Malazgirt Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Kemal Akça yaptı.

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