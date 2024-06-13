Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta genç gönüllüler gittikleri köyde oyunlar oynayarak çocukları eğlendirdi

        Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, gittikleri köyde düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta genç gönüllüler gittikleri köyde oyunlar oynayarak çocukları eğlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, gittikleri köyde düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

        2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 okulda çocuklarla buluşan gönüllü gençler, son olarak Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyündeki okulda öğrencilerle bir araya geldi.

        Giydikleri palyaço kıyafetleriyle müzik eşliğinde gösteriler sunan gençler, yüzlerini boyadıkları öğrencilerle oyunlar oynadı, hediyeler verdi.

        Derneğin başkanı Ufuk Bayraktar, gazetecilere, şu ana kadar 10 köye giderek öğrencilerin gönlüne dokunduklarını söyledi.

        Etkinliklerin şenlik havasında geçtiğini anlatan Bayraktar, "Gönüllüler palyaço kıyafeti giydi, çocukların yüzünü boyadı. Okulun bahçesinde şarkılar eşliğinde oyunlar oynadık, güzel bir gün yaşamalarını sağladık. Onlarca öğrenciyle buluştuk. Bu yıl hedefimiz daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Öğrencilerden Hayrunnisa Kılıçaslan ise "Köyümüze gelen ağabeylerimiz, ablalarımız etkinlik yaptı. Çok mutlu olduk. Yüzümüzü boyadılar, hediyeler verdiler. Bu da bizim için karne hediyesi oldu. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Midelerinden 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı!
        Bayramın en şanslı koçu
        Bayramın en şanslı koçu
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Milli coşku
        Milli coşku
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        İklim değişikliği sebebiyle hamilelikte düşük riski!
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te öğrenciler projelerini sergiledi
        Malazgirt'te öğrenciler projelerini sergiledi
        Muş'ta öğretmen adayları, köylerdeki çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi...
        Muş'ta öğretmen adayları, köylerdeki çocukları geleneksel oyunlarla eğlendi...
        Bulanık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        Bulanık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
        Muş'ta öğretmen adayları, matematiği sevdirmek için tasarladıkları materyal...
        Muş'ta öğretmen adayları, matematiği sevdirmek için tasarladıkları materyal...
        Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor
        Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor
        Muş'ta öğretmen ve öğrenciler, bostana dönüştürdükleri alana sebze ve meyve...
        Muş'ta öğretmen ve öğrenciler, bostana dönüştürdükleri alana sebze ve meyve...