Muş'ta Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Çakır, kentte 2024 yılının ilk 5 ayında 266 narkotik olayının meydana geldiğini söyledi.

Bu rakamların 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen 230 olayla kıyaslandığında uyuşturucuyla mücadelenin artarak devam ettiğinin görüldüğünü belirten Çakır, bu yıl meydana gelen 266 narkotik olayın tamamının aydınlatıldığını vurguladı.

Bu çalışmalarda 332 şüphelinin yakalandığını bunlardan 21'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını ifade eden Çakır, "Muş'ta bu yılın ilk beş ayında 93 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk beş ayında meydana gelen 194 olaya kıyasla terör olaylarında yüzde 52 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 93 olayın tamamı aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 84 şahıs yakalanmış, bunlardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır." diye konuştu.

Kentteki kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgileri de paylaşan, Çakır, "2024 yılının ilk beş ayında 110 kaçakçılık olayı meydana geldi. Geçen yıla oranla yüzde 36 civarında bir artış olmuştur. Bu da kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 110 olayın tamamı aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 96 kişi yakalanmış, bunlardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." dedi. Çakır, Muş'ta bu yılının ilk beş ayında göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 123 yabancı uyruklunun yakalanarak Geri Gönderme Merkezine sevk edildiğini, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Jandarma ve polis ekiplerinin Kurban Bayramı'ndan dolayı tedbirlerini artırdığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu: "Bu tedbirler kapsamında merkez ve ilçelerimizde her gün 30 trafik ekibi, 35 destek trafik ekibi, 87 diğer birimlere ait ekipler olacak şekilde toplamda 152 ekip görev yapacaktır. Personel sayısı açısından her gün 80 trafik personeli, 103 takviye trafik personeli, 715 diğer asayiş hizmetlerinde görev yapan personeller olacak şekilde toplamda 898 personel görev yapacaktır. Ayrıca günlük 19 ayrı noktada radar uygulaması icra edilecektir."