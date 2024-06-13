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        Muş'ta fotoğraf sergisi ve kitap standı açıldı

        Muşlu yazar ve fotoğraf sanatçılarının açtığı fotoğraf sergisi ve kitap standı ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:17
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        Muş'ta fotoğraf sergisi ve kitap standı açıldı
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        Muşlu yazar ve fotoğraf sanatçılarının açtığı fotoğraf sergisi ve kitap standı ilgi gördü.

        Atatürk Çocuk Parkı önünde açılan stanta Muşlu 6 yazarın eserleri yer yer aldı, fotoğraf sanatçılarının Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan 22 fotoğrafı sergilendi.

        Vatandaşlar ise sanatçıların çaldığı keman eşliğinde sergiyi gezdi.

        Yazarlardan Fatma Şenkaya, gazetecilere, amaçlarının kitap okuma alışkanlığını geliştirmek olduğunu söyledi.

        Şenkaya, "13 yaşımdan beri kitap yazıyorum ve şu an 21 yaşındayım. Amacım, coğrafyamızda kitapları sevdirmek. Muş'ta, sokakta fotoğraf sergisi ve kitap etkinliğini düzenliyoruz. İnsanların ilgisinden çok memnunum." dedi.

        Muzaffer Göç ise yaklaşık 10 yıldır doğa fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Üçüncü sergimi açtım. Doğa fotoğrafçılığını hobi olarak yapıyorum. Muşlu yazarlarla güzel bir etkinlik düzenledik. Amacımız, Muş'un tanıtımını yapmak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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