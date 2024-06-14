Bulanık'ta öğrenciler karnelerini aldı

Ocak, "Her çocuğumuzun başarılı olduğu bir alan mutlaka var. Öğrencilerimizin tatilde bol bol kitap okumasını istiyorum. Tatilde kitap okuyarak, okuma alışkanlığı kazanmalısınız. Günde en az 10 sayfa kitap okuyun." dedi.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, yaz tatilinde öğrencilere kitap okumalarını ve dinlemelerini tevsiye etti.

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