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        Muş Valisi Çakır, bayram öncesi denetim yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

        Muş Valisi Avni Çakır, bayram öncesi kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uygulama noktalarında denetim yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:16
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        Muş Valisi Çakır, bayram öncesi denetim yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti
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        Muş Valisi Avni Çakır, bayram öncesi kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uygulama noktalarında denetim yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

        Muş'ta bayram öncesi polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında denetimlerini artırdı.

        Muş-Bitlis kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret eden Çakır, burada sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı, çocuklara hediyeler verdi.

        Daha sonra Muş-Diyarbakır kara yolunda uygulama yapan jandarma ekibini ziyaret eden Çakır, sürücülere şeker ikram etti, bayramlarını kutladı.

        Çakır, gazetecilere, bayram öncesi vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçleriyle bir araya geldiklerini, bayramlarını kutladıklarını söyledi.

        Vatandaşlara trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunduklarını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

        "Bayram yoğunluğu okulların kapanmasıyla canlanmaya başladı. Şu anda giderek yoğunluk artıyor. 900'e yakın personelimizle Muş genelinde tüm noktalarda tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımıza hem iyi bayramlar diliyoruz hem de sevdiklerine sağlıklı, kazasız, huzurlu şekiltde ulaşmaları noktasında tavsiyelerde bulunuyoruz. Yola çıkacak vatandaşlarımızdan hız limitlerine uymalarını istiyorum. Tüm vatandaşlarımıza kazasız, belasız yolculuklar ve iyi bayramlar diliyorum."

        Vali Çakır'a İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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