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        Muş'ta hayvan pazarında arife gününde hareketlilik arttı

        Muş'ta kurbanlık almak isteyen vatandaşlar kenteki hayvan pazarında hareketlilik arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:29
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        Muş'ta hayvan pazarında arife gününde hareketlilik arttı
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        Muş'ta kurbanlık almak isteyen vatandaşlar kenteki hayvan pazarında hareketlilik arttı.

        Karasu Köprüsü yakına kurulan hayvan pazarında arife gününde yoğunluk yaşandı.

        Kurbanlık almak için pazara gelenler ile besiciler arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturdu.

        Merkeze bağlı Göl köyünden pazara küçükbaş hayvan getiren besici Mehmet Şirin Akdemir, "Muş hayvan pazarına yeni geldim. Hayvanlarımın bir kısmı sattım. Kalanını da satmayı hedefliyorum. Bayrama bir gün kala pazarda yoğunluk var. Geçen seneye göre satışlarımız daha iyi." dedi.

        Kurbanlık hayvan almak için merkeze bağlı Güzeltepe köyünden geldiğini belirten Metin Uslu ise fiyatların iyi olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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