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        Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:30
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        Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemini vurguladı.

        Önemli günlerin toplumsal huzuru, sevgi ve saygıyı pekiştirdiğini dile getiren Bayram, "Bu tür önemli günler, halkımıızn birbiriyle kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlıyor. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutlarım." diye konuştu.

        Törene, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Konakkuran Beldesi Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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