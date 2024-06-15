Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemini vurguladı.

Önemli günlerin toplumsal huzuru, sevgi ve saygıyı pekiştirdiğini dile getiren Bayram, "Bu tür önemli günler, halkımıızn birbiriyle kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlıyor. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutlarım." diye konuştu.