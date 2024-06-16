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        Muş'ta bayram namazı kılındı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:49
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        Muş'ta bayram namazı kılındı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere geldi.

        Malazgirt Merkez Camisi'nde namaz kılan vatandaşlar, dua etti.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eski Belediye Başkanı Cengiz Altın, camide vatandaşın bayramı tebrik etti.

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