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        Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyor

        Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:30
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        Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyor
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        Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletmeye çalışıyor.

        İlçeye bağlı Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köylerinde manda sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde sürüleri Karasu Nehri, gölet ve sulama kanallarına götürüyor.

        Burada yaklaşık 3 saat sularda yıkanan mandalar, daha sonra çobanlar tarafından yeniden meralara götürülmek üzere yola çıkıyor.

        Besicilerden Fesih Karadeniz, çobanların mandaların, sıcaktan etkilenmemeleri için her gün bölgedeki sulara girmelerini sağladığını söyledi.

        Mandaların sıcağa dayanamadığını anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Çobanlar mandaları sabahın erken saatlerinde meraya otlatmaya götürüyor. Öğle vakti sıcaktan bunalan hayvanlarımızı nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyoruz. Mandalar suyu çok sever. Suda yaklaşık 3 saat kalırlar. Suyun içinde kalmaları süt verimini de artırıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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