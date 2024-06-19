Muş'ta jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor

Tatil süresince yapılan denetimlerde yolculara ve sürücülere ikramda bulunan ekipler, 7 bin 850 aracı denetledi, 336 araç hakkında işlem yaptı.

Sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.