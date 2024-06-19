Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        Jandarma trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında Muş-Bingöl kara yolunda denetim yaptı.

        Sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Tatil süresince yapılan denetimlerde yolculara ve sürücülere ikramda bulunan ekipler, 7 bin 850 aracı denetledi, 336 araç hakkında işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Ünlüleri de mest ettiler
        Ünlüleri de mest ettiler
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Muş'ta bayramlaşma programına katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Muş'ta bayramlaşma programına katıldı
        Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanalları...
        Muş'ta çobanlar sıcaktan bunalan mandaları nehir, gölet ve sulama kanalları...
        Muş Valisi Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
        Muş Valisi Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
        Muş'ta bayram namazı kılındı
        Muş'ta bayram namazı kılındı
        Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı mesajı
        Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yeni kazı alanları araşt...
        Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için yeni kazı alanları araşt...