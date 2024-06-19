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        Muş'ta üreticiler çilek hasadına başladı

        Muş'ta üreticiler, ekim yaptıkları alanda çilek hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:49
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        Muş'ta üreticiler çilek hasadına başladı
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        Muş'ta üreticiler, ekim yaptıkları alanda çilek hasadına başladı.

        Merkeze bağlı Kepenek köyünde yaşayan Murat Özkan, ilkbaharda 15 dönümlük tarlasına 100 bin çilek fidesi ekti.

        Yılın ilk hasadına başlayan Özkan, bu yıl 30 ton çilek elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

        Fideleri Manisa'dan getirdiğini söyleyen Özkan, çileğin iyi gelir getirdiğini bu nedenle ekimini yaptığını söyledi.

        Daha önce yonca ektiği araziyi çilek tarlasına dönüştürdüğünü anlatan Özkan, "İki yıldır çilek üretiyorum. 8 ay boyunca mahsul elde ediyoruz. Ayda 5 ton dolayında hasat yapıyoruz. Çilekleri pazarlamacılara ve sebze-meyve komisyoncularına veriyoruz. Bazen vatandaşlar gelip toptan fiyatına alıyor. Tarlamızda günlük 25 kişi çalışıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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