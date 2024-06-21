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        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:36
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        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Muş-Bitlis kara yolundaki Kültür Merkezi önünde sürücüleri öğrenilemeyen 33 ANM 709 plakalı hafif ticari araç ile 41 H 8832 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta sıkışan Murat Özmen ile Mevlide Özmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Muş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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