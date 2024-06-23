Muş'ta dereye düşen kişi ekiplerce kurtarıldı

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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