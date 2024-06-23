Muş'ta dereye düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
Muş'ta Lale Vadisi'nde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek dereye düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muş'ta Lale Vadisi'nde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek dereye düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Lale Vadisi'nde gezdikleri sırada dere kenarında cep telefonuyla fotoğraf çekmek isteyen 16 yaşındaki Zehra Atay, dengesini kaybederek dereye düştü.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce düştüğü yerden çıkarılan Atay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet hastanesine kaldırıldı.
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