Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai yapıyor

Muş'ta çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sıcak havaya rağmen tarlalarda mesai yapıyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, erken saatlerde tarlaların yolunu tutan çiftçiler, biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak istifleyen çiftçiler, kış boyunca bu otlarla hayvanlarını besliyor.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde çiftçilik yapan Mikail Öztürk, bu yıl yağışların beklenen seviyede olmasının tarım alanlarındaki verimliliği artırdığını söyledi.