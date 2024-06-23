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        Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai yapıyor

        Muş'ta çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sıcak havaya rağmen tarlalarda mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:18
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        Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai yapıyor
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        Muş'ta çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sıcak havaya rağmen tarlalarda mesai yapıyor.

        Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, erken saatlerde tarlaların yolunu tutan çiftçiler, biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

        Elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak istifleyen çiftçiler, kış boyunca bu otlarla hayvanlarını besliyor.

        Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde çiftçilik yapan Mikail Öztürk, bu yıl yağışların beklenen seviyede olmasının tarım alanlarındaki verimliliği artırdığını söyledi.

        Sıcak havaya rağmen ot biçme mesailerinin başladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

        "Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Sabah erken saatlerde tarlalarımıza gidiyoruz. Gün boyu biçtiğimiz otu saman yaparak traktörlerle köye taşıyoruz. Hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz. Kış mevsimi çetin geçtiği için 5 ay hayvanlarımızı ahırlarda beslemek zorunda kalıyoruz."

        Çiftçi Muhammet Işık ise sabah başlayan mesailerinin geç vakitlere kadar devam ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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