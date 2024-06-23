Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu

Muş'un Korkut ile Filistin'in Salfeet belediyeleri arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı.

Korkut Belediyesinde düzenlenen "kardeş belediye" protokolü imza programında konuşan Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Türkiye ve Filistin arasındaki dostluk ve işbirliği tarihinin oldukça köklü ve derin olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin hem tarih hem de ortak stratejiler üzerinde kurulduğunu ifade eden Arık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Filistin halkına yardımı ve desteği, sadece siyasi düzeyde değil, insani yardım, sağlık, eğitim ve altyapı projeleri gibi alanlarda da kendini göstermiştir. Türkiye, Filistinlilere yönelik insani yardım organizasyonları düzenlemiş, eğitim ve sağlık alanında Filistin'deki altyapıyı güçlendirmeye yönelik projelere katkıda bulunmuştur."

Son yıllarda da Türkiye'nin, Filistin'e olan desteğini sürdürdüğünü vurgulayan Arık, "Türkiye, Filistin halkının ulusal haklarını uluslararası platformlarda savunmaktadır. Şu an Filistin topraklarında devam eden soykırımı telin ediyor ve Filistin ulusunun haklı mücadelesinin yanında yer aldığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu. Salfeet Belediye Başkanı ve Filistin Belediyeler Birliği Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi de Filistin'de direnişin bitmeyeceğini, Filistinlilerin cihada devam edeceğini dile getirdi.

Filistin'in yıllardan bu yana zulüm altında olduğunu ifade eden Zubaidi, şunları kaydetti: "Oradaki durum medyanın yansıttığından daha kötüdür. Filistin'de direniş bitmeyecek. Allah'ın izniyle er ya da geç kazanacağız. Salfeet Belediyesi olarak bu dördüncü kardeşlik protokolümüz. Daha önce bazı belediyelerle kardeş belediye anlaşmamız oldu. Korkut Belediyesi ile ortak projelerimizi hayata geçireceğiz. Umarım bu ilişki devam edecek. Hem Salfeet halkı için hem de Korkut halkı için faydalı projeler sunacağımıza inanıyorum. Hepinizi Filistin'e davet ediyorum. Filistin halkı sizlere teşekkür ediyor. Özellikle Türkiye halkına özel bir sevgisi var."