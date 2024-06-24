Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kanat çırpmaya başlayan yavru leylekler göç yolculuğuna hazırlanıyor

        Muş'ta elektrik direkleri ve evlerin çatılarında konaklayan leyleklerin yavruları, kanat çırpmaya başlayarak göç öncesi uçmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kanat çırpmaya başlayan yavru leylekler göç yolculuğuna hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta elektrik direkleri ve evlerin çatılarında konaklayan leyleklerin yavruları, kanat çırpmaya başlayarak göç öncesi uçmaya hazırlanıyor.

        Barındırdığı zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarıyla göçmen kuşların tercih ettiği Muş, her yıl çok sayıda leylek ve çeşitli türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Merkeze bağlı Muratgören ile Korkut ve Hasköy ilçelerindeki köylerde elektrik direkleri ve evlerin çatılarındaki yuvalarda kuluçkaya yatan leyleklerin, bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları, büyüyerek kanat çırpmaya başladı.

        Anne ve baba leyleklerin beslemek için büyük çaba sarf ettiği yavrular, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere ulaşmak için çıkacakları uzun göç yolculuğuna hazırlık yapıyor.

        Muratgören köyünde yaşayan Rüstem Yıldırım, köylerinde onlarca yavru leyleğin bulunduğunu belirtti.

        Her yuvanın başında ebeveyn leyleklerden birinin gün boyu beklediğini, diğerinin de avlanmaya gitiğini anlatan Yıldırım, "Yavrular kanat çırpmaya başladı. Birkaç gün sonra uçmaya başlayacaklar. Burada üç ay kaldıktan sonra sıcak memleketlere göç ediyorlar. Leylekler baharın geldiğini bize bildiriyor. Köyümüzde birçok evin çatısında ve her elektrik direğinin tepesinde leylek yuvalarıyla karşılaşmak mümkün. Burada yavrularını büyüttükten sonra tekrar sıcak memleketlere göç ediyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Bayramda doldu taştı
        Bayramda doldu taştı
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!

        Benzer Haberler

        Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu
        Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu
        Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai...
        Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai...
        Muş'ta dereye düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta dereye düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Muş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını k...
        Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını k...
        Muş'ta üreticiler çilek hasadına başladı
        Muş'ta üreticiler çilek hasadına başladı