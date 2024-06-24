Muş'ta kanat çırpmaya başlayan yavru leylekler göç yolculuğuna hazırlanıyor

Muş'ta elektrik direkleri ve evlerin çatılarında konaklayan leyleklerin yavruları, kanat çırpmaya başlayarak göç öncesi uçmaya hazırlanıyor.

Barındırdığı zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarıyla göçmen kuşların tercih ettiği Muş, her yıl çok sayıda leylek ve çeşitli türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Merkeze bağlı Muratgören ile Korkut ve Hasköy ilçelerindeki köylerde elektrik direkleri ve evlerin çatılarındaki yuvalarda kuluçkaya yatan leyleklerin, bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları, büyüyerek kanat çırpmaya başladı.