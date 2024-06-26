Muş Ovası bu yıl 478 gezgin arıcıyı ağırlıyor

İBRAHİM YALDIZ - Geniş arazileri ve zengin florasıyla arıcıların en çok tercih ettiği yerlerden Muş Ovası, bu yıl birçok ilden yaklaşık 125 bin kovanla gelen 478 arıcıya ev sahipliği yapıyor.

Havanın ısınmasıyla kışın sıcak geçtiği bölgelerden gelerek Muş Ovası ve yakın yaylalarda konaklayan arıcılar, endemik bitki türlerinin bulunduğu bölgede yüksek verim elde edebilmek için çaba gösteriyor.

Yağışlarla bitki çeşitliliğinin arttığı bölgede kaliteli bal elde etmek için sürekli arıların ve kovanların bakımını yapan arıcılar, bir süre bölgede konakladıktan sonra yaylalara gidiyor.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, kentin, tarım ve hayvancılık açısından potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Kentte 357 bin hektarın üzerinde mera ve çayır alanının bulunduğunu ifade eden Gün, şöyle konuştu: "Gezgin arıcılar, yaz mevsiminde Muş'u tercih ediyor. Arıcılık konusunda iyi bir konumdayız. Muş'ta 208 işletmemizin 65 bin kovanı bulunuyor. Kentin iklim şartları ve mevcut bitki florasından dolayı Türkiye'nin farklı illerindeki gezgin arıcılar, ilkbahar mevsiminden sonra ilimizde konaklıyor. 2023'te 403 gezgin arıcı 124 bin kovanla en kaliteli balı üretmek için ilimizi tercih etti. Bu yıl ise 478 gezgin arıcı yaklaşık 125 bin kovanıyla Muş'a geldi. Geçmişe baktığımızda gezici arıcıların, Muş'u daha çok tercih ettikleri görülüyor. Bunun sebebi, kaliteli bal elde etmeleridir."

- "Muş Ovası'nın florasından verim aldığımız için burayı tercih ediyoruz" Kahramanmaraşlı arıcı Eyüp Kaan da 25 yıldır arıcılık yaptığını ve yaklaşık 20 senedir Muş'a geldiğini belirtti. Muş'un hem doğasını hem de insanlarını sevdiklerini anlatan Kaan, şunları kaydetti: "Severek yaptığımız bir iş. Bazı zorlukları olsa da her işte olduğu gibi bu işte de zorlukları aşıyoruz. Özellikle bu yılki bitki örtüsü ve verimden memnunuz. Sevdiklerimize, eşimize, dostumuza doğal bal ikram etmeye çalışıyoruz. İnsanlara arıcılık yapmalarını tavsiye ediyorum. Hem maddi hem de manevi açıdan güzel bir iş. Muş Ovası'nın doğası ve kentin insanları çok iyi. Burada misafirperverliklerine şahit olduk. Allah onlardan razı olsun. Buraya 240 kovanla geldim. Kovan sayısından ziyade verimlilik daha önemli. Çok kovan olur ama arı zayıftır, hastalıklıdır, verim alamazsınız. Amaç kovan çoğaltmak değil, sağlıklı kovanlar üretmek."