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        Muşlu ailelerden çocuklarına "Teslim olun" çağrısı

        Muş'ta, çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:46
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        Muşlu ailelerden çocuklarına "Teslim olun" çağrısı
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        Muş'ta, çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Her hafta çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

        "Evlat nöbetindeyiz", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır haber alamadığı oğlunun yolunu gözlediğini söyledi.

        Oğlunun hasretine dayanamadığını dile getiren Koçhan, şöyle konuştu:

        "Sadece çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Bu Kürt-Türk davası değil. Dağda bir kişi kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Bütün evlatlara sesleniyorum, gelin teslim olun. Anne ve babalar sizin hasretinize dayanamıyor. Onların çocukları olsa, bu kadar dayanırlar mı? Allah bizim yüreğimizdeki acıları onların yüreğine düşürsün. Milletin çocuklarını kandırıp dağa götürüyorlar."

        Gülbahar Teker ise "Yıllardır Diyarbakır ve Muş'ta eylem yapıyorum. Çocuklarımızı istiyoruz. Bayramlarda her gün ağlıyoruz. Dağda bir kişi kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Onlardan korkmuyoruz, her yerde eylem yaparız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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