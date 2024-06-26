Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Muş'ta bir köyde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta bir köyde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Çatbaşı köyünde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        Haber verilmesi üzerine köye yönlendirilen itfaiye ekipleri ile köy sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Köy sakinlerinden İrfan Işkın, gazetecilere, belirleyemedikleri bir nedenle köyde örtü yangınının çıktığını söyledi.

        Yangın çıktığı haberini alır almaz bölgeye gittiklerini anlatan Işkın, "Büyük bir yangın olduğunu gördük. Erken müdahale etmeseydik evlerimize sıçrardı. Hortum ve kovalarla su taşıyarak sündürmeye çalıştık. İtfaiye ekipleri gelip müdahale etti. Bir süre önce Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangın vatandaşlarımızın ölümüne ve çok sayada hayvanın telef olmasına neden oldu. Bu açıdan hepimiz dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        75 günlük çalışma başladı, yoğunluk oluştu
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası yarın yürürlükte
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası kurtarılamadı
        Kavgada başına sandalye ile vurulan 3 çocuk babası kurtarılamadı
        Muşlu ailelerden çocuklarına "Teslim olun" çağrısı
        Muşlu ailelerden çocuklarına "Teslim olun" çağrısı
        Muş Ovası bu yıl 478 gezgin arıcıyı ağırlıyor
        Muş Ovası bu yıl 478 gezgin arıcıyı ağırlıyor
        Muş'ta kanat çırpmaya başlayan yavru leylekler göç yolculuğuna hazırlanıyor
        Muş'ta kanat çırpmaya başlayan yavru leylekler göç yolculuğuna hazırlanıyor
        Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu
        Filistin'in Salfeet ile Muş'un Korkut belediyeleri "kardeş" oldu
        Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai...
        Muş'ta çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için mesai...