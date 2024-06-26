Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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