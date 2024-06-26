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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Muş'ta durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:07
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Muş'ta durdurulan hafif ticari araçta 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki, 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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