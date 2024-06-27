Muş'ta anestezi teknikeri 56 yaşındaki kadın okuduğu programı birincilikle bitirdi

Muş Devlet Hastanesinde çalışan anestezi teknikeri 56 yaşındaki Songül Çalışır, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı'nı birincilikle bitirdi.

Mesleğinde derece alabilmek için 2 yıl önce sınava giren iki çocuk annesi Çalışır, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı'na yerleşti. Kendinden yaşça küçük gençlerle aynı sırayı paylaşan Çalışır, programdan birincilikle mezun oldu.

Elde ettiği başarıyla gençlere örnek olan Çalışır, gazetecilere, programı birincilikle bitirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Sınava kayıt yaptırdığı için eşime teşekkür ederim. Benden daha çok emek verdi. Çocuğumun yaşında olan gençlerle sınıf arkadaşı oldum. Derse ilk girdiğimde öğrenciler beni akademisyen zannetti. Okula nasıl başlayıp nasıl bitirdiğimi anlayamadım. Bir yandan çalışıp bir yandan okudum. Eğitim sürecinde ailemin, iş arkadaşlarımın ve amirlerimin büyük desteğini aldım." dedi.

Gençlere düzenli çalışmaları konusunda tavsiyede bulunan Çalışır, "Başarılı olmak için hiçbir şey engel değil. Dikey Geçiş Sınavı'na müracaat ettim. Eğitimime devam etmek istiyorum. En önemlisi çocuklarıma ve gençlere örnek olabilmektir. Ben bu yaşta yapabiliyorsam herkesin başarabileceğini göstermek istedim. Hedefim birinci olmaktı. Nöbetten çıkıp okula geliyordum. Uykusuz ve yorgun olamama rağmen başardım. Yorucu bir süreçti." diye konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Süleyman Geleri ise Çalışır'ın üniversite eğitimini başarıyla tamamladığını bildirerek, "Bundan mutluluk duyduk. Çalışır, nadir öğrencilerden biri. Derslerinde çok başarılı. İnsanlar isterse tüm bölümleri rahatlıkla okuyabiliyor. Önemli olan ne kazandığıdır." ifadelerini kullandı.