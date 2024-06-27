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        Muş'ta sıcak havanın zarar verdiği asfalt yollarda kumlama çalışması yapıldı

        Muş İl Özel İdaresi ekipleri, sıcak havanın zarar verdiği asfalt yollarda kumlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:21
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        Muş'ta sıcak havanın zarar verdiği asfalt yollarda kumlama çalışması yapıldı
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        Muş İl Özel İdaresi ekipleri, sıcak havanın zarar verdiği asfalt yollarda kumlama çalışması yaptı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havanın etkisiyle yollarda oluşan hasarı gidermek amacıyla merkeze bağlı Derecek köy yolunda çalışma başlattı.

        Ekipler, sıcak hava nedeniyle asfaltın erimesini önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak için söz konusu yola kum döktü.

        İl Özel İdare Genel Sekreteri Şehmus Yentür, yaptığı açıklamada, etkili olan sıcakların köy yollarındaki asfaltın erimesine neden olduğunu söyledi.

        Bu durumun hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturduğunu belirten Yentür, "Ekiplerimizle harekete geçtik ve yaklaşık 30 kilometrelik bölümde kumlama çalışması başlattık. Amacımız, yolları güvenli hale getirerek, vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamasını önlemektir." dedi.

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