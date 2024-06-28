Bulanık'ta çiftçiler hububat alımı hakkında bilgilendirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçiler hububat alımı ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) randevu sistemi hakkında bilgilendirildi.

Bulanık Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Muş TMO Müdür Yardımcısı Mehmet Göngür, bu yıl hububatta iyi verim beklediklerini söyledi.

Geçen yıldan daha verimli bir sezon geçirdiklerini anlatan Güngör, şu bilgileri verdi:

"Ofis olarak çiftçilerimizin hububatını nasıl alırız diye programlar yapıyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimiz başvurabilirler. En az 5 ton ve en fazla 50 ton günlük alabiliyoruz. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ihracatı açtık, ithalatı kapattık. Ürünlerinizi aldıktan sonra 45 gün içinde ödeme yapılacak. Bu alım seyrimize göre değişebilir. Erken de ödeme yapılabilir. Dampersiz araç kabul etmeyeceğiz. İlçede üç yerde alım yapmayı planlıyoruz. Randevu sistemi dışında alım yapmayacağız." .