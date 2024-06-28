Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere gerekli uyarıların yapılması, kurallara uymayarak anız yakanlara idari para cezası uygulaması ve ilgili kurumların alacağı tedbirler konuşuldu.

        Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz ve İlçe Müftü Vekili Ebubekir Akyel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        Ölmeden önce şikayetçi olmadığını söyledi!
        Ölmeden önce şikayetçi olmadığını söyledi!
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta çiftçiler hububat alımı hakkında bilgilendirildi
        Bulanık'ta çiftçiler hububat alımı hakkında bilgilendirildi
        Muş'ta sıcak havanın zarar verdiği asfalt yollarda kumlama çalışması yapıld...
        Muş'ta sıcak havanın zarar verdiği asfalt yollarda kumlama çalışması yapıld...
        Muş'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Muş'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Muş'ta anestezi teknikeri 56 yaşındaki kadın okuduğu programı birincilikle...
        Muş'ta anestezi teknikeri 56 yaşındaki kadın okuduğu programı birincilikle...
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Muş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Muş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü