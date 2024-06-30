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        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:09
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        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Malazgirt Belediyesi ile gaz dağıtım şirketi işbirliğiyle başlatılan çalışmaların tamamlandığı bazı mahallelerde doğalgaz kullanımına başlandı.

        Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten firma yetkilileri, temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın ilçenin gelişimine katkı sunacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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