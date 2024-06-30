Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor

Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini belirten firma yetkilileri, temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın ilçenin gelişimine katkı sunacağını kaydetti.

Malazgirt Belediyesi ile gaz dağıtım şirketi işbirliğiyle başlatılan çalışmaların tamamlandığı bazı mahallelerde doğalgaz kullanımına başlandı.

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