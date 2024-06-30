Muş'ta ikiz çocukları olan çift, yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile oldu

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta yaşayan Sariye ve İsmail Gökhan çifti, 8 yıl önce yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile olarak kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarını önledi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 2002'de dünyaevine giren Gökhan çiftinin evliliklerinden 10 yıl sonra ikiz çocukları oldu.

Anne Sariye Gökhan (45), çocuk evlerinde yaşayan teyzesinin 4 çocuğunun aile şefkatinden mahrum kalmaması ve kardeşlik bütünlüklerinin bozulmaması için 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile başvurusunda bulundu.

Aynı yıl müracaatlarının kabul edilmesiyle çocukları ailelerinin bir üyesi yapan Gökhan çifti, bu sayede 4 kardeşin bir arada kalmasını sağladı. "Koruyucu aile"leriyle büyüyen kardeşlerden ikisi 2021 ve 2022 yıllarında memur olarak atanarak yeni yuvalarını kurdu. Diğer iki çocuk ise Gökhan çiftinin yanında aile ortamında yaşamını sürdürüyor. - "Güzel mutlu bir aile olduk" Anne Sariye Gökhan, AA muhabirine, 2002'de evlendiğini ve 10 yıl boyunca çocuklarının olmadığını söyledi.

Uzun sürenin ardından ikiz evlat sahibi olduklarını anlatan Gökhan, şöyle konuştu: "Çocuklar arasında abla kardeş ilişkisi var. Onlarla çok iyi ve güzel anlaşıyorlar. Teyzemin 4 çocuğuna koruyucu aile oldum ve bu sayede aile bütünlüğü bozulmadı. Yanımızda 3 kız ve 1 erkek kardeş vardı. İki kız hamdolsun atandı ve çalışıyor. Bir çocuk üniversite sınavına girdi, diğeri ise lise son sınıfta. İnşallah onlar da hayatlarına güzel bir şekilde devam ederler. Çok güzel bir duygu. Peygamber Efendimiz, 'Yetimlere sahip çıktığınızda hayrını görürsünüz.' buyuruyor. Onun için güzel bir duygu. Rabb'im herkese nasip etsin. Keşke herkes böyle bir şeye vesile olsa. Allah bunun karşılığını elbette verecektir."

Gökhan, "Çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyorum. Çocuklar da bu ilgiden mutlu oluyorlar. Koruyucu aile olduğumuz için kardeşler birlikteler, mutlular ve huzurlular. Güzel mutlu bir aile olduk." dedi. - "Amacımız çocukların aile bütünlüğünü sağlamak" Baba İsmail Gökhan (49) ise 2016 yılında koruyucu aile olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Eşinin teyzesinin 4 çocuğunun devlet korumasının altına alındığını kaydeden Gökhan, şunları ifade etti: