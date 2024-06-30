Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı

Muş'ta oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kardeş, yüz, kol ve bacaklarından yaralandı.

Merkeze bağlı Soğucak köyünde yaşayan 10 yaşındaki Umut Üveys ile 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Salih Söylemez, bahçede oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Yüz, kol ve bacaklarından yaralanan 2 kardeşin yardımına koşan ailesi ve çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı.

Hastaneye götürülen kardeşler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Çocuklardan Umut Üveys Söylemez, kardeşi Mehmet Salih ile bahçede oynarken köpeklerin saldırısına uğradıklarını söyledi. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını belirten Söylemez, "Üç köpek aniden geldi. İçlerinden biri kardeşime saldırdı. Onu kurtarmaya çalışırken bana da saldırdı. Burnumu, kolumu ve bacaklarımı ısırdı. Çok korktum. Kardeşime yardım etmeseydim daha çok zarar verecekti. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu. Baba İsmail Söylemez ise sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuklarını hemen hastaneye götürdüğünü anlattı.