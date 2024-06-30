Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Avni Çakır'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Avni Çakır'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, üç tarafı denizlerle çevrili, iki önemli boğaza sahip Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi amacıyla Kabotaj Kanunu'nun kabul edildiğini belirtti.

        Denizlerdeki hakimiyetin tasdiki niteliğindeki kanunun yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyetinin son bulduğu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "Denizciliğimizin gelişmesinde önemli rol oynayan Kabotaj Kanunu, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine de büyük ivme kazandırmıştır. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği yeri alması en büyük dileğimizdir. Denizlerimizin çevre kirliliği dahil korunması ve bizden sonraki kuşaklara bozulmamış bir şekilde aktarılması, hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Bu duygularla milletimizin denizlerdeki hakimiyetini sağlayan ve şanlı bayrağımızın temsilcileri Türk denizcilerimizin bayramını kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de binada patlama! 4 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 4 kişi hayatını kaybetti
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı
        Dün bebeğini kaybetti bu sabah acı haber geldi: Özlem ve kardeşi Rojbin kurtarılamadı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı

        Benzer Haberler

        Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
        Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
        Muş'ta ikiz çocukları olan çift, yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile oldu
        Muş'ta ikiz çocukları olan çift, yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile oldu
        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor
        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor
        Muş'ta "11. Tarih Yazımı Çalıştayı" başladı
        Muş'ta "11. Tarih Yazımı Çalıştayı" başladı
        Bulanık'ta anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta anız yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta çiftçiler hububat alımı hakkında bilgilendirildi
        Bulanık'ta çiftçiler hububat alımı hakkında bilgilendirildi