Muş'ta çiftçiler karpuz ve kavunda yüksek rekolte bekliyor

Muş'ta 30 bin dekar alana karpuz ve kavun ekimi yapan çiftçiler, etkili olan yağışlar sayesinde yüksek rekolte bekliyor.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, gazetecilere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelenlerin de aralarında bulunduğu çiftçilerin 30 bin dekar araziye ektiği karpuz ve kavun fidelerinden yaklaşık 200 bin ton ürünün elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kentin karpuz ve kavun hasadının en geç yapıldığı iller arasında yer aldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Karpuzun piyasada az olduğu ve talep gördüğü bir dönemde hasadının yapılması pazar sorununu ortadan kaldırmaktadır. Çiftçiler tarafından 30 bin dekarda üretim yapılacak. Bu da ilimize yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturmayı tamamladı ve şu anda sulama ve gübreleme çalışması sürüyor. Adana başta olmak üzere birçok ilde karpuz hasadı başladı. Biz ise daha yeni ekimini yapıyoruz. Bu illerde karpuz bitikten sonra Muş'ta hasada başlıyoruz. Bu açıdan Muş karpuzu iyi bir fiyatla satılıyor. Bu yıl yağışların da etkisiyle rekoltenin artmasını bekliyoruz."