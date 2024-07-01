Akademisyenler, Malazgirt'te yapılacak kazı alanlarını gezdi

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen proje kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesine gelen akademisyenler, kazı yapılması planlanan alanları gezdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığını yaptığı "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında bu yıl da kazı çalışması yapılacak.

Çevik'in öncülüğünde ilçeye gelen 35 akademisyen, ilçedeki yeni kazı alanlarını dolaştı.