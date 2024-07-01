Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Akademisyenler, Malazgirt'te yapılacak kazı alanlarını gezdi

        Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen proje kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesine gelen akademisyenler, kazı yapılması planlanan alanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akademisyenler, Malazgirt'te yapılacak kazı alanlarını gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen proje kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesine gelen akademisyenler, kazı yapılması planlanan alanları gezdi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel danışmanlığını yaptığı "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında bu yıl da kazı çalışması yapılacak.

        Çevik'in öncülüğünde ilçeye gelen 35 akademisyen, ilçedeki yeni kazı alanlarını dolaştı.

        Akademisyenlere proje hakkında bilgi veren Çevik, Malazgirt'in tarih açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        İlçede çok önemli bir projenin yürütüldüğünü belirten Çevik, "Burada yapılan kazılar hem bilimsel anlamda yeni bilgilere ulaşmamızı sağlıyor hem de tarihimize ışık tutuyor. Akademisyenlerin projeye ilgisi arttı. Elde edilen bulgular tarihimize önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

        Akademisyenler ise Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Alkol ve uyuşturucu etkisiyle ölümlü kaza yaptı! Ceza değil ödül!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Muş'ta çiftçiler karpuz ve kavunda yüksek rekolte bekliyor
        Muş'ta çiftçiler karpuz ve kavunda yüksek rekolte bekliyor
        Akademisyenler, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüze...
        Akademisyenler, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüze...
        Muş Valisi Avni Çakır'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
        Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
        Muş'ta 2 kardeş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı
        Muş'ta ikiz çocukları olan çift, yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile oldu
        Muş'ta ikiz çocukları olan çift, yakınlarının 4 çocuğuna koruyucu aile oldu
        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor
        Malazgirt'te doğal gaz çalışmaları sürüyor