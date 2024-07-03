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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:50
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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğlunun Bursa'dan alınarak Diyarbakır'a götürüldüğünü, sonra da dağa kaçırıldığını anlatan Koçhan, "Oğlumu kaçırıldıktan sonra çok aradım ama bulamadım. DEM Parti ve PKK'dan oğlumu istiyorum. DEM Parti milletvekillerinin çocukları Avrupa'da okuyor, benim oğlum dağda niye sürünsün. Ersin, oğlum, çık gel. Onlar en güzel hayatı yaşıyorlar, senin mağaralarda ne işin olabilir. Sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

        Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Türk-Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz, niye çocuklarımızı götürdüler. Biz, çocuklarımızı istiyoruz. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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