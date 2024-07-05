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        Muş'ta deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:26 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:26
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        Muş'ta deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim bekleniyor
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        MUŞ(AA) - Muş'ta 17 dekara deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim bekleniyor.

        Kırköy beldesinde çiftçilik yapan Hüseyin Karakurt, ilkbaharda 17 dekara ata tohumu buğday ekti.

        Çiftçiyi tarlasında ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunu toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Kaliteli ve verimli ürün elde etmeyi amaçladıklarını belirten Gün, "Ata tohumu buğdayın deneme olarak ekimi yapıldı. Yaptığımız incelemelerde buğday, Muş'un iklim koşullarına uygun. Buğdayın gelişimi güzel. Bir başakta 150 tane olduğu görüldü. Çiftçimiz de yüksek verim bekliyor." dedi.

        Normal buğdayın üç katı verim beklediğini anlatan Karakurt da "Verimi yüksek olduğu için ekimini yaptık. Her dönümde 850 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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