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        Muş'ta "Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi

        Muş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda kalanlar ile koruyucu ailelerin çocukları, düzenlenen etkinlikte eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:01
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        Muş'ta "Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Muş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda kalanlar ile koruyucu ailelerin çocukları, düzenlenen etkinlikte eğlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 1071 Sultan Alparslan Parkı'nda, Koruyucu Aile Günü kapsamında "Geleneksel Oyun Şenlikleri" organize edildi.

        Yüzleri boyanan çocuklar, halat çekme, dart, bilek güreşi, çuval yarışlarına katılıp futbol oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

        Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, yakından ilgilendikleri çocukların yaptığı resim sergisini gezdi.

        Çakır, gazetecilere, koruyucu aileler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında yürütülen güçlü çalışmaların olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Bunun ilimize de güçlü yansımaları var. Bu kapsamda, yetim, öksüz kalmış ve bize emanet edilmiş yavrularımızın, ailelerin yanlarında hayatlarına devam etme noktasında çalışmalarımız bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere desteği sonuna kadar hazır. İmkanlarımız son derece güçlü ama hiçbir ortam, aile ortamının yerini tutmaz. Buna hepimiz yürekten inanıyoruz. Çocukların koruyucu ailesi olmak isteyenleri Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlüklerimize başvurmaya davet ediyorum. İlimizde çok güzel uygulamalar var. Ailelerimizle yavrularımızın çok iyi kaynaşmaları olmuş. Çok güzel manzaralara hep beraber şahitlik ettik."

        Aile olmak için sadece biyolojik bağa ihtiyacın olmadığını, candan, gönülden birbirine bağlı insanların çok daha güçlü bir aile yapısı oluşturduğunu belirten Çakır, "Koruyucu aile olanlara büyük saygı ve minnet duyuyorum. Onların bu davranışlarını yürekten tebrik ediyorum. Tüm Muşlu hemşerilerimizi, bu konuda düşüncesi olan ailelerimizi Valiliğimizle, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle irtibata geçmeye davet ediyorum. Çocuklarımızla her ay bir etkinlikte buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız güzel havada oyunlar oynadı. Tüm yavrularımıza sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ile koruyucu aileler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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