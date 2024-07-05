Muş'ta "Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi

Muş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda kalanlar ile koruyucu ailelerin çocukları, düzenlenen etkinlikte eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 1071 Sultan Alparslan Parkı'nda, Koruyucu Aile Günü kapsamında "Geleneksel Oyun Şenlikleri" organize edildi.

Yüzleri boyanan çocuklar, halat çekme, dart, bilek güreşi, çuval yarışlarına katılıp futbol oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, yakından ilgilendikleri çocukların yaptığı resim sergisini gezdi.

Çakır, gazetecilere, koruyucu aileler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında yürütülen güçlü çalışmaların olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bunun ilimize de güçlü yansımaları var. Bu kapsamda, yetim, öksüz kalmış ve bize emanet edilmiş yavrularımızın, ailelerin yanlarında hayatlarına devam etme noktasında çalışmalarımız bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere desteği sonuna kadar hazır. İmkanlarımız son derece güçlü ama hiçbir ortam, aile ortamının yerini tutmaz. Buna hepimiz yürekten inanıyoruz. Çocukların koruyucu ailesi olmak isteyenleri Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlüklerimize başvurmaya davet ediyorum. İlimizde çok güzel uygulamalar var. Ailelerimizle yavrularımızın çok iyi kaynaşmaları olmuş. Çok güzel manzaralara hep beraber şahitlik ettik."