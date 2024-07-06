Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan Kıbrıs gazisi Cebe'ye ziyaret
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kıbrıs gazisi Cesim Cebe'yi ziyaret etti.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kıbrıs gazisi Cesim Cebe'yi ziyaret etti.
Kaymakam Bayram, Mağalcık köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Cebe ile evinde bir araya geldi.
Cebe ile sohbet eden Bayram, "Gazilerimiz bizler için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Onların fedakarlıklarını asla unutmamalıyız." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cebe de Bayram'a teşekkür etti.
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