Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan Kıbrıs gazisi Cebe'ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cebe de Bayram'a teşekkür etti.

Cebe ile sohbet eden Bayram, "Gazilerimiz bizler için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Onların fedakarlıklarını asla unutmamalıyız." dedi.

Kaymakam Bayram, Mağalcık köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Cebe ile evinde bir araya geldi.

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