Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Tayini çıkan Kaymakam Ocak'a veda yemeği

        Trabzon'un Yomra ilçesine tayini çıkan Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak için veda yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tayini çıkan Kaymakam Ocak'a veda yemeği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Yomra ilçesine tayini çıkan Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak için veda yemeği düzenlendi.

        Kaymakam Ocak, Gölpark Millet Bahçesi'nde düzenlenen veda yemeğinde kurum çalışanları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

        Programda bir konuşma yapan Ocak, ilçeyi çok sevdiğinin söyledi.

        Görevi süresince ilçenin sorunlarını çözmeye çalıştığını belirten Ocak, "Vicdanımız, adaletimizle çalıştık. Bunu vatandaşlarımıza aksedebilmişsek ne mutlu bize." dedi.

        Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdülhakim Erdoğan da hizmetlerden dolayı Ocak'a teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Dursun Özbek: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?

        Benzer Haberler

        Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan Kıbrıs gazisi Cebe'ye ziyaret
        Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan Kıbrıs gazisi Cebe'ye ziyaret
        Muş'ta "Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Muş'ta "Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi
        Muş'ta deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim bekleniyor
        Muş'ta deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim bekleniyor
        Muş'ta ot yangını, 2 saatte söndürüldü
        Muş'ta ot yangını, 2 saatte söndürüldü
        Muş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Muş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü