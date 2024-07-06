Tayini çıkan Kaymakam Ocak'a veda yemeği

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdülhakim Erdoğan da hizmetlerden dolayı Ocak'a teşekkür etti.​​​​​​​

Görevi süresince ilçenin sorunlarını çözmeye çalıştığını belirten Ocak, "Vicdanımız, adaletimizle çalıştık. Bunu vatandaşlarımıza aksedebilmişsek ne mutlu bize." dedi.

Programda bir konuşma yapan Ocak, ilçeyi çok sevdiğinin söyledi.

Kaymakam Ocak, Gölpark Millet Bahçesi'nde düzenlenen veda yemeğinde kurum çalışanları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

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