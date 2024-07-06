Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muş'un Hasköy ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muş'un Hasköy ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muş-Bitlis kara yolunun 35. kilometresinde, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı Mehmet Mansur Kanbay yönetimindeki 49 AAH 378 plakalı otomobil ile Ozan Apakan'ın kullandığı 41 AAN 398 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Kanbay hayatını kaybetti, diğer sürücü Apakan ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Apakan, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kanbay'ın cenazesi de hastanenin morguna götürüldü.
Araçların çekici yardımıyla kaldırıldığı yolda, jandarma ekipleri önlem aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.