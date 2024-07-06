Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Apakan, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kanbay'ın cenazesi de hastanenin morguna götürüldü.

Kazada, otomobilde sıkışan Kanbay hayatını kaybetti, diğer sürücü Apakan ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Muş-Bitlis kara yolunun 35. kilometresinde, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı Mehmet Mansur Kanbay yönetimindeki 49 AAH 378 plakalı otomobil ile Ozan Apakan'ın kullandığı 41 AAN 398 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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