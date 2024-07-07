Coğrafi işaretli "Muş eski kaşarı"nın pazar alanı genişliyor

İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta üretilen "Muş eski kaşarı"nın pazar alanı genişliyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen "Muş eski kaşarı" birçok şehirden talep görüyor.

Tescil belgesinin alınmasıyla marka değeri artan kaşar peyniri, yazın yaylarda otlatılan hayvanlardan elde edilen sütle yapıldıktan sonra 6 ay boyunca soğuk hava depolarında bekletiliyor.

Daha sonra paketlenerek satışa hazır hale getirilen peynir, başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, bitkisel ve hayvansal üretim kapasitesi konusunda iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Muş'ta tarıma elverişli 357 bin hektar alanın bulunduğunu anlatan Gün, "Çayır, mera alanı ve yaylalarımızla bu rakam 400 bin hektarın üzerine çıkıyor. Polikültür (birden fazla ürün türünün aynı yerde, aynı anda yetiştirilmesi uygulaması) yetiştiriciliğinin önemli olduğu kentte elde edilen ürünlerin hem kalitesi hem de verimi iyi bir seviyede. Mera, çayır ve yaylalardaki ot kalitesinin yüksekliği ve flora çeşitliğinin fazlalığı, elde edilen ürünlerin kalitesi diğer illerimize göre daha iyi seviyede." diye konuştu.