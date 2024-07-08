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        Muş'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi yakalandı

        Muş'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:15
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        Muş'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi yakalandı
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        Muş'ta ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde düzenlenen ehliyet sınavına, mercek kamera ve kulak içi mikro kulaklık kopya düzeneğiyle girenler olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin üstünde 2 mercek kamera, 2 mobil WİFİ cihazı, 2 alıcı, 2 sim kart ve 2 kulak içi kulaklık ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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