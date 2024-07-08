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        Muş'ta selde hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybeden Nazar Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:26
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        Muş'ta selde hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybeden Nazar Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Dün ilçeye 42 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünde sağanak sonrası sele kapılarak hayatını kaybeden Karataş'ın cenazesi, Malazgirt Devlet Hastanesi morgundan alınarak köye getirildi.

        Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından cenaze, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Köy Muhtarı Burhan Öztürk, AA muhabirine, selin can kaybına yol açtığını belirterek, "Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Köyde maddi zararımız oldu. Kaymakamımız konuyla yakından ilgilendi. Caddede bir menfez vardı. Menfez tıkanınca sular ana yola aktı. Karataş, evine giderken yolda sele kapıldı. Su, yaklaşık 400 metre sürükledi. Çok üzgünüz. Selden dolayı yollarımız da kapandı. Tarım arazileri sular altında kaldı." diye konuştu.

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