Muş Valisi Çakır, selde hayatını kaydeden kadının ailesini ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde iki gün önce selde hayatını kaybeden Nazar Karataş'ın taziyesine katıldı.

​​​​​​​Vali Çakır, selden etkilenen Bahçe köyünü ziyaret etti.

Sele kapılarak hayatını kaybeden Karataş için kurulan taziyeye katılan Çakır, acılı aileye başsağlığı diledi.

Bir süre köylülerle sohbet eden Çakır, daha sonra Doğantaş köyüne geçti.

Çakır, burada da köy muhtarı Serhat Söylemez'in oğlu Bünyamin Söylemez için kurulan taziyeye katıldı.