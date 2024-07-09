AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte eksikliklerimizi gidererek geleceğe büyük heyecanla, umutla, şevkle, hırsla ve gayretle koşacağımızı bütün samimiyetimle bilmenizi istiyorum." dedi.

AK Parti Muş İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra illeri ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak illerde teşkilat üyeleriyle bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, "Ziyaretlerimizde 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmeler yaptığımız gibi gelecek planlaması, gelecekte öngörülerimizi, geleceğe dönük projelerimizi arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Arkadaşlarımızın motive edilmesini sağlayarak, onların siyasetimizin vazgeçilmez unsuru olduklarını anlatıyoruz." dedi.

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yerel yönetimlerde beklediğimiz sonucu alamadık. Muşumuzda da maalesef bu olumsuzluk oldu. Ama olanda hayır vardır." diyen Yılmaz, milletin kanaatinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ziyaret ettikleri illerde sonuçları ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Acaba eksiğimiz nedir, neden bu sonucu aldık? Neden beklediğimiz sonuçları alamadığımızın muhakemesini partimizin ilgili birimleriyle ayrıntılı bir şekilde değerlendirip konuşuyoruz. 31 Mart seçimlerinde yorucu bir tempoda kampanya sürecini yürüttünüz. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemizin genel konjonktürdeki ekonomik gelişmeler, gerek başka nedenlerden dolayı milletimizin teveccühü oldu. Biz o teveccühe saygılıyız, saygılı davranıyoruz. Her zaman milletimizin gösterdiği doğrultuda, söylediği ana fikri esas kabul eden bir bakış açımız var. Önümüzdeki süreçte eksikliklerimizi gidererek geleceğe büyük heyecanla, umutla, şevkle, hırsla ve gayretle koşacağımızı bütün samimiyetimle bilmenizi istiyorum."