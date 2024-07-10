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        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor

        Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen projeyle çocuklar, bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:18
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        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor
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        Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen projeyle çocuklar, bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor.

        "Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor" projesi kapsamında 1071 Malazgirt Kültür Merkezinde etkinlikler düzenlendi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Öcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy ve merkez okullardan getirilen öğrencilere Türk bilim insanlarını anlattıklarını söyledi.

        Her gün farklı bir bilim insanını konu alan oyun sergilediklerini belirten Öcal, şunları kaydetti.

        "Drama, tiyatro, müzik gibi dallarla bilimi ve bilim insanlarını anlatıyoruz. Ayrıca deneysel uygulamalarımız oluyor. Öğrenciler, Hacivat ve Karagöz ile kendi yazdıkları senaryoları oynatıyorlar. Amacımız ortaokul öğrencilerimizin bilime, bilim insanlarına karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirmek ve onları tiyatroyla buluşturmak. Birbirleriyle kaynaşıp üniversite ortamında nasıl etkinlik yapılabileceğini görüyorlar. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul öğrencilerini seçmeye çalıştık."

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