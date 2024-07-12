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        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

        Muş'un bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:44
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        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
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        Muş'un bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.

        Bingöl ve Kundo aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.

        Merkez Camisi kuran kursunda düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlalayan programda, törene katılanlar kucaklaşarak barıştı.

        İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, aralarındaki husumeti sonlandıran aile bireylerini tebrik etti.

        İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz de ailelerin barışarak örnek bir duruş sergilediğini söyledi.

        Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ve kanaat önderleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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