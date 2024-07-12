Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz de ailelerin barışarak örnek bir duruş sergilediğini söyledi.

Bingöl ve Kundo aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.

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