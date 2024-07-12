Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Serginin açılışına, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan ile Vazife Kahramanları ve Şehit, Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül katıldı.

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