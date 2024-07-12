Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Kent Meydanı'nda düzenlenen sergide, darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar yer alıyor.

        Serginin açılışına, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan ile Vazife Kahramanları ve Şehit, Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Sessiz kalmadı
        Sessiz kalmadı
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor
        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta konuştu:
        Muş'ta dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu
        Muş'ta dolu ve sağanak tarım arazilerini vurdu