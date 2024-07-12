Muş'ta koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda konuşan Vali Çakır, kentte çalışma sezonunun başladığını söyledi.

İlde yatırımların devam ettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bazı projelerimiz kısa sürede başlayacak. İlimiz tarım ve hayvancılık kenti. Bu anlamda son derece başarılı bir sezon geçiriyoruz. Çok güzel bir rekolte var. Muş'ta 2024'te 375 projemiz mevcut. Bu projelerden 17'si tamamlandı. Devam eden proje sayısı ise 105. İhale aşamasında olan proje sayısı da 238. 15 projeye de henüz başlamadık. Bu projelerimizin toplam parasal tutarı 16 milyar 357 milyon 167 liradır."