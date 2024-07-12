Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda konuşan Vali Çakır, kentte çalışma sezonunun başladığını söyledi.

        İlde yatırımların devam ettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bazı projelerimiz kısa sürede başlayacak. İlimiz tarım ve hayvancılık kenti. Bu anlamda son derece başarılı bir sezon geçiriyoruz. Çok güzel bir rekolte var. Muş'ta 2024'te 375 projemiz mevcut. Bu projelerden 17'si tamamlandı. Devam eden proje sayısı ise 105. İhale aşamasında olan proje sayısı da 238. 15 projeye de henüz başlamadık. Bu projelerimizin toplam parasal tutarı 16 milyar 357 milyon 167 liradır."

        Toplantıya kaymakamlar, kurum müdürleri ve belediye başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergi...
        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergi...
        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor
        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Muş'ta konuştu: