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        Muş'ta el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı

        Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:46
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        Muş'ta el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı
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        Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı.

        Öğretmenevinde düzenlenen serginin açılışına Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç katıldı.

        TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç, yaptığı açıklamada, "Hünerhane Projesi" kapsamında kadınların birçok el sanatı ürettiğini söyledi.

        Anadolu kültürünün geleneklerini yaşatmayı amaçladıklarını belirten Meriç, "Projeyle kadınlar vakitlerini gelenek ve kültürden uzak kalmadan geçiriyor. Bu eğitimlerle bilgi birikimlerini de arttırıyorlar. Ayrıca kursların sonunda sertifika alıyorlar." dedi.

        Usta öğretici Zeynep Erten ise sene başından beri ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergilediklerini ifade etti.

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