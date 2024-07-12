Muş'ta el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı

Usta öğretici Zeynep Erten ise sene başından beri ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri sergilediklerini ifade etti.

Anadolu kültürünün geleneklerini yaşatmayı amaçladıklarını belirten Meriç, "Projeyle kadınlar vakitlerini gelenek ve kültürden uzak kalmadan geçiriyor. Bu eğitimlerle bilgi birikimlerini de arttırıyorlar. Ayrıca kursların sonunda sertifika alıyorlar." dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç, yaptığı açıklamada, "Hünerhane Projesi" kapsamında kadınların birçok el sanatı ürettiğini söyledi.

Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı.

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