Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta geleneksel okçulukta geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor

        İBRAHİM YALDIZ - Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta açılan "Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu"nda geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta geleneksel okçulukta geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta açılan "Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu"nda geleceğin "Mete Gazoz"ları yetişiyor.

        Tarih dizilerinden ve milli okçu Mete Gazoz'un başarılarından etkilenen gençlerin talebi üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2021'de açılan Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna ilgi her geçen yıl artıyor.

        Şimdiye kadar 5 bin çocuk ve gencin geleneksel okçulukla tanıştığı kursta eğitim alan sporcular, okçuluk yarışlarında dereceler elde etmeye başladı.

        Bu yıl Antalya'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Finalleri'nde yarışan Muşlu gençler, kız kategorisinde ikincilik, erkek kategorisinde ise dördüncülük elde etmeyi başardı.

        Yeni hedefler için Gençlik Merkezindeki kursta eğitim ve antrenmanlarını sürdüren sporcular, "Ya Hak" diyerek hem bu sporu yaşatıyor, hem de ecdatlarının savaşlarda kullandıkları teknikleri öğreniyor.

        - Taşdemir: "Hedefimiz 10 bin gencimize ulaşmak"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluk kursuna gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Kursa katılanlara teorik eğitimden sonra pratik eğitim verdiklerini belirten Taşdemir, "Profesyonel antrenörlerimiz tarafından Sultan Alparslan'ın torunları gençlerimize okçuluk kültürünü sevdirmek ve geleneksel okçuluğu yaygınlaştırmak istiyoruz. 5 bin gencimiz okçuluk faaliyetleri kapsamında eğitim aldı. Hedefimiz 10 bin gencimize ulaşarak, okçuluğun yaygınlaşmasını ve Muş'ta geleneksel hale gelmesini sağlamak." dedi.

        26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklere katılacaklarını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Geleceğin Mete Gazozları yetişiyor. İnanıyoruz ki eğitim verdiğimiz gençlerimiz Mete Gazoz'a özenecek. Yeni şampiyonlar Muş'tan çıkacak. Burada öğrencilere nasıl eğitim veriyorsak 5 ilçemizde de bu eğitimlerimiz devam ediyor. İnşallah 10 bin hedefimize ulaşacağız."

        - Kursa katılan Yunus Karakurt: "Hayalim yarışlara katılabilecek düzeye gelmek"

        Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Sibel Arslan da "Kursta öğrencilere ısınma hareketleri yaptırıyoruz. Sonra ok atışları yaptırıyoruz. Haftanın 7 günü antrenmanlarımız var. Burada kurduğumuz okçuluk takımımız var. Bu yıl Antalya'da düzenlenen ve 28 ilin katıldığı okçuluk turnuvasında kız takımımız ikinci oldu, erkek takımımız ise dördüncü oldu." diye konuştu.

        Okçuluk eğitimi alan Kevser Azra Aras ise Mete Gazoz gibi başarılar elde etmek için kursa katıldığını ifade etti.

        Aras, "Günümüzdeki dizilerde ve olimpiyatlarda Mete Gazoz'un başarısı gibi çeşitli unsurlar okçuluk kursunu seçmemi daha çok etkiledi. Geleceğinin sporcuları olmak istiyoruz. Burada stresimizi atıyoruz ve sosyalleşiyoruz." şeklinde konuştu.

        Yarışlara hazırlanmak üzere kursa katıldığını belirten Yunus Karakurt da "İki yıldır okçuluk eğitimi alıyorum. Yetenekli olduğumu öğrendim ve devam ettim. Okçuluğu bırakmayı düşünmüyorum. Hayalim yarışlara katılabilecek düzeye gelmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!

        Benzer Haberler

        Muş'ta el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı
        Muş'ta el sanatları ve yöresel yemek sergisi açıldı
        Muş'ta koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
        Muş'ta koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergi...
        Bulanık'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergi...
        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Bulanık'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı
        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor
        Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor